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Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске: Валиева, Муравьёва, Петросян — лайв, онлайн, текстовая трансляция

Второй день чемпионата России по фигурке — в борьбу вступит Валиева. LIVE!
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
,
Камила Валиева
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Девушки покажут короткие программы, а вот танцоры и одиночники уже разыграют медали.

Во второй соревновательный день чемпионата России будут разыграны первые комплекты наград. Сначала свои медали получат танцоры — лидерство после ритм-танца предсказуемо захватили Александра Степанова и Иван Букин, вторыми идут победители прошлогоднего турнира Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третьи — дебютанты Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которые только в этом сезоне вышли во взрослые.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024. Расписание

Затем определится расстановка у мужчин — после короткой программы лидирует единственный двукратный победитель этапов Гран-при России Владислав Дикиджи с безупречно чистым прокатом. Совсем немного ему уступает действующий чемпион России Евгений Семененко, потерявший баллы из-за недокрута на четверном прыжке. Третьим идёт Дмитрий Алиев, которого также подвёл недокрут и некоторые непрыжковые элементы.

Подробнее о мужской короткой программе:
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Страшное падение на чемпионате России! Фигурист подвернул ногу и не докатал программу
Видео
Страшное падение на чемпионате России! Фигурист подвернул ногу и не докатал программу

Наконец, последними на лёд выйдут девушки и покажут свои короткие программы. Сможет ли Камила Валиева стать первой в короткой программе? Приземлит ли тройной аксель Софья Муравьёва? Или всех опередит Аделия Петросян? А может, победительница первого вида программы станет сенсацией? Скоро узнаем.

В прямом эфире все прокаты покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

За кого болеть в женском турнире? Гайд:
Кто, если не Валиева? В России есть множество фигуристок, за которых хочется болеть!
Кто, если не Валиева? В России есть множество фигуристок, за которых хочется болеть!

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Расписание соревнований
Live Екатерина Авдонина

За лидерство в короткой программе боролись другие фигуристы. Евгений Семененко рвётся к второму титулу чемпиона России, но на его пути внезапно встал 19-летний Владислав Дикиджи.

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Вчерашний день принёс болельщикам массу впечатлений. Но не всегда они были приятными. К сожалению, захватывающая борьба у мужчин была омрачена печальным событием — Алексей Ерохов получил неприятную травму голеностопа и экстренно снялся с соревнований.

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Расписание соревнований

22 декабря фигуристы выйдут на лёд в таком порядке:

Танцы на льду. Произвольный танец — 11:00.
Мужчины. Произвольная программа — 13:45.
Женщины. Короткая программа — 17:00.

07:38 Екатерина Авдонина

Доброе утро, уважаемые любители фигурного катания! Интрига на чемпионате России в Челябинске набирает обороты. Во второй день соревнований в игру вступят женщины, однако перед этим выступят танцевальные дуэты и мужчины.

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