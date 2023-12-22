Девушки покажут короткие программы, а вот танцоры и одиночники уже разыграют медали.

Второй день чемпионата России по фигурке — в борьбу вступит Валиева. LIVE!

Во второй соревновательный день чемпионата России будут разыграны первые комплекты наград. Сначала свои медали получат танцоры — лидерство после ритм-танца предсказуемо захватили Александра Степанова и Иван Букин, вторыми идут победители прошлогоднего турнира Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третьи — дебютанты Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которые только в этом сезоне вышли во взрослые.

Затем определится расстановка у мужчин — после короткой программы лидирует единственный двукратный победитель этапов Гран-при России Владислав Дикиджи с безупречно чистым прокатом. Совсем немного ему уступает действующий чемпион России Евгений Семененко, потерявший баллы из-за недокрута на четверном прыжке. Третьим идёт Дмитрий Алиев, которого также подвёл недокрут и некоторые непрыжковые элементы.

Наконец, последними на лёд выйдут девушки и покажут свои короткие программы. Сможет ли Камила Валиева стать первой в короткой программе? Приземлит ли тройной аксель Софья Муравьёва? Или всех опередит Аделия Петросян? А может, победительница первого вида программы станет сенсацией? Скоро узнаем.

В прямом эфире все прокаты покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

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