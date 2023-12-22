Петросян: произвольная программа? Я в предвкушении своих четверных прыжков

16-летняя российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала прокат короткой программы и поделилась ожиданиями от произвольной программы. Спортсменка набрала 79,06 балла.

«Я себя чувствовала хорошо, практически не волновалась. Больше волновалась за непрыжковые элементы, но вроде со всем справилась. Но потеряла тройной аксель. На новом катке остался (улыбается). Надо прыгать тройной аксель, я расстроена, что я его не прыгаю. Буду над этим работать.

Что будет в произвольной программе? Я в предвкушении своих четверных прыжков, надеюсь, всё удастся и всё задуманное будет сделано.

Конкуренция? Когда катаюсь на льду, не думаю, кто мой конкурент. Будет всё решать последняя разминка и завтрашняя произвольна программа. Всё сделаем мы сами», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Кроме того, фигуристка объяснила, почему рассмеялась во время проката короткой программы.

«Слышала ли, что со мной на дорожке шагов закричал целый сектор? Некоторые люди крикнули раньше, и я зачем-то рассмеялась в программе, хотя там вообще не про смех было. Больше не буду так реагировать. Но я рада, что люди так делают, мне очень приятно».

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