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Пять фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу ЧР

Пять фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу ЧР
Софья Муравьёва
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Пять фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу чемпионата России, который проходит в Челябинске.

Камила Валиева и Дарья Садкова заявили по одному четверному тулупу. Алина Горбачёва планирует выполнить четверной сальхов.

Софья Муравьёва заявила два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Аделия Петросян планирует исполнить четверной флип и четверной тулуп.

Соревнования в произвольной программе у фигуристок состоятся в субботу, 23 декабря. Начало прокатов — в 15:00 мск.

Фигурное катание. ЧР-2024. Челябинск
Женщины. Произвольная программа
23 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Напомним, Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске. Фигуристка завершила прокат с результатом 81,85 балла. На втором месте после короткой программы Аделия Петросян, набравшая 79,06 балла. На третьем месте Софья Муравьёва (78,33).

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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