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Танцоры Тютюнина и Грачёв рассказали, как им удалось скататься за три месяца

Танцоры Тютюнина и Грачёв рассказали, как им удалось скататься за три месяца
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Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, занявшие седьмое место на чемпионате России в танцах на льду, раскрыли подробности быстрого скатывания дуэта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Грачёв: Процесс довольно быстро пошёл. Тренеры подмечали — вы как будто катаетесь вместе год-два.
Тютюнина: Ну, мы очень много катались. Каждый день на три льда ходили, проводили просто по полдня на льду. Элементы отрабатывали, программы очень быстро ставили.
Грачёв: За этим стоит большой труд.
Тютюнина: Не то чтобы мы такие молодцы и подходим друг другу по природе – нет, конечно. Мы были очень разными и остаёмся разными, стремимся к тому, чтобы наш дуэт был…
Грачёв: Ещё лучше!
Тютюнина: Чтобы был именно дуэтом, чтобы мы были одним целым.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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