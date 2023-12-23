Танцоры Тютюнина и Грачёв рассказали, как им удалось скататься за три месяца

Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, занявшие седьмое место на чемпионате России в танцах на льду, раскрыли подробности быстрого скатывания дуэта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Грачёв: Процесс довольно быстро пошёл. Тренеры подмечали — вы как будто катаетесь вместе год-два.

Тютюнина: Ну, мы очень много катались. Каждый день на три льда ходили, проводили просто по полдня на льду. Элементы отрабатывали, программы очень быстро ставили.

Грачёв: За этим стоит большой труд.

Тютюнина: Не то чтобы мы такие молодцы и подходим друг другу по природе – нет, конечно. Мы были очень разными и остаёмся разными, стремимся к тому, чтобы наш дуэт был…

Грачёв: Ещё лучше!

Тютюнина: Чтобы был именно дуэтом, чтобы мы были одним целым.

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