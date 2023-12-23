«Тренеры сказали: «Нам надо везде!» Мы даже мяукнуть не успели». Интервью с новым дуэтом

Российские танцы на льду нехило проштормило в прошлое межсезонье. Много дуэтов распалось, вместо них образовались новые. Ожидалось, что всех новоделов мы увидим только через сезон — всё-таки на скатку требуется много времени. Но Софья Тютюнина и Матвей Грачёв решили сломать эту тенденцию.

Их дуэт образовался после контрольных прокатов сборной, но уже спустя два месяца дебютировал на Гран-при России. Ребята неплохо выступили на этапах, без проблем отобрались на чемпионат страны и уже в Челябинске продемонстрировали свой потенциал в полной мере. Тютюнина и Грачёв выдали два чистых проката и попали в семёрку лучших. Всего лишь после трёх месяцев катания вместе! Этот результат кажется невероятным.

Первые слова ребят после выступления на чемпионате России читайте в нашем материале.

— Ребята, поздравляю вас с дебютом в новом сочетании! Вы с ходу попали в топ-7 на чемпионате России, довольны таким результатом?

Софья: Да, мы довольны результатом. В первую очередь у нас была цель откатать чисто обе программы, потому что на этапах нам это не удавалось в силу разных обстоятельств. Основной задачей было показать, что мы можем кататься чисто, и, к счастью, это получилось.

— Матвей, это твой первый чемпионат России в карьере. Какие у тебя впечатления?

Матвей: На самом деле, чемпионат России такой, как о нём говорили старшие товарищи. Тут замечательно! Очень дружная, тёплая атмосфера, организация на высшем уровне. Всё понравилось, впечатления только положительные.

— С какими ожиданиями вы сюда ехали?

Софья: Без ожиданий.

— Без ожиданий, без целей?

Софья: Цель была показать чистое катание. И, естественно, всё по пунктам сделать так, как мы тренировали. Цели занять какое-то место мы не ставили, потому что это бесполезно. Поставишь себе цель быть условно в пятёрке — станешь седьмым и будешь расстраиваться. А так мы седьмые, мы этому рады. Для первого раза и трёх месяцев нашего сотрудничества это очень даже неплохо.

— Вы улучшили свой личный рекорд на пять баллов…

Софья: Ну вот, мы не сорвали ничего наконец-то, вот и повысили! (Смеётся).

— То есть прибавку в баллах дало то, что вы не сорвали, или удалось в чём-то прибавить после этапов?

Матвей: Наверное, уверенность появилась.

Софья: Мы очень много работали над техникой, очень много работали в зале с Сергеем Георгиевичем Петуховым, безусловно, пытались улучшать в целом общую картину — я думаю, это тоже сказалось. Ну и, конечно, наконец-то мы не сорвали элементы, всё сделали по технике — это тоже играет роль.

— Меня удивляет, что вы решились так быстро дебютировать!

Софья: Мы тоже в шоке!

— Как это произошло? Из новых пар, которые у нас образовались, вы первые вышли на соревнования.

Софья: Наверное, в первую очередь благодаря решительности наших тренеров, потому что они сразу сказали: «Всё, мы готовимся к этапам, всё, нам надо на чемпионат России, нам надо везде!» Мы с Матвеем даже мяукнуть не успели: «Есть, принято!» И пошли работать. В принципе, всё. Перед нами поставили эти задачи, и мы шли к их выполнению.

— Как так быстро удалось скататься? Вы три месяца, получается, только вместе.

Матвей: Процесс довольно быстро пошёл. Тренеры подмечали — вы как будто катаетесь вместе год-два.

Софья: Ну, мы очень много катались. Каждый день на три льда ходили, проводили просто по полдня на льду. Элементы отрабатывали, программы очень быстро ставили.

Матвей: За этим стоит большой труд.

Софья: Не то чтобы мы такие молодцы и подходим друг другу по природе — нет, конечно. Мы были очень разными и остаёмся разными, стремимся к тому, чтобы наш дуэт был…

Матвей: Ещё лучше!

Софья: Чтобы был именно дуэтом, чтобы мы были одним целым.

Софья Тютюнина и Матвей Грачёв Фото: РИА Новости

— У вас большая конкуренция в группе. Это подстёгивает вас?

Матвей: У меня есть такое. Смотрю на старших товарищей, есть чему у них поучиться.

Софья: Это не то что подстёгивает, но у нас ребята более опытные – про Сашу [Степанову] с Ваней [Букиным] даже говорить нечего. Смотря на них, перенимаешь некоторые моменты, смотришь, как лучше, что нравится, что не нравится. Пытаешься это на себе применить. Считаю стопроцентным плюсом то, что у нас такая сильная и большая группа.

Матвей: За счёт дружелюбной атмосферы мы все общаемся, можно задать вопрос, посоветоваться.

— С кем советуетесь, если не секрет?

Матвей: Ближе я общаюсь с Егором [Базиным], чем с Ваней, но Ваня тоже всегда поможет, всегда подскажет.

— Соня, а ты советуешься?

Софья: Я? Не знаю (смеётся). В основном с тренерами. Я больше чисто зрительно.

— А в плане тренерского внимания — его хватает в такой большой группе?

Софья: На всех абсолютно равномерно хватает. Наверное, в этом одна из частей гениальности Александра Вячеславовича [Жулина].

— Хочется перейти к приятному. Скоро Новый год, как будете праздновать? Может, какие-то традиции есть?

Матвей: Поскольку я родом из Екатеринбурга, сразу же прямиком из Челябинска на автобус, потом на электричку в Екатеринбург, Новый год встречу там с семьёй.

Софья: А у меня завтра и вся неделя — зачёты в университете, сессия. Новый год буду встречать со своей семьёй, всей-всей-всей семьёй. В целом ничего особенного — оливье, селёдка под шубой. Всё на месте!