Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Галлямов: как сказал Криштиану: чтобы прыгнуть выше, нужно просто сделать шаг назад

Галлямов: как сказал Криштиану: чтобы прыгнуть выше, нужно просто сделать шаг назад
Аудио-версия:
Комментарии

Победители чемпионата России-2023 дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов прокомментировали победу на турнире в Челябинске. Спортсмены набрали в сумме 244,85 балла.

Мишина: На каждом чемпионате России у нас очень плотная конкуренция, поэтому результат бывает разный. Для нас главная задача — подготовиться, подойти в оптимальной форме, максимально чисто отказаться. В том году у нас была ошибка, это было обидно, неприятно. Значит, что-то в подготовке было неправильно. Поэтому мы постарались пересмотреть нашу подготовку и подошли немножко с другой стороны.

Галлямов: Как сказал Криштиану: чтобы прыгнуть выше, нужно просто сделать шаг назад, передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, судьи оценили выступление пары в произвольной программе в 161,84 балла – это на четыре балла больше их собственного мирового рекорда на ЧЕ-2022 в 157,46 баллов.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android