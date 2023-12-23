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Галлямов: на завтра приготовили показательный номер. Все должны реально упасть!

Галлямов: на завтра приготовили показательный номер. Все должны реально упасть!
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Победители чемпионата России-2023 дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов поделились ожиданиями от показательного выступления, которое будет представлено завтра.

Галлямов: На завтра мы приготовили показательный номер. Я хорошо подогрею. Челябинским зрителям это действительно очень понравится, это будет просто… Под такой бэнгер мы выступим для Челябинска! Все, наверное, кайфанут. Все должны реально упасть, мне кажется, как бы это громко не было сказано.

Мишина: К процессу создания мы подошли с душой, передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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