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Синицына — о четвёртом месте на ЧР: шоколадную медаль сама себе повешу

Синицына — о четвёртом месте на ЧР: шоколадную медаль сама себе повешу
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Российская фигуристка Ксения Синицына высказалась о своём четвёртом месте на чемпионате России — 2024. По сумме двух программ на турнире спортсменка получила от судей 223,81 балла.

«Какие первые впечатления? Радость, соревнования закончены, смело можно праздновать Новый год. Всё супер.

Четвёртое место для меня как первое, я очень рада своему результату. Все девочки сильные, в конкуренции очень почётно занимать четвёртое место. Я смогла его удержать, для меня это самое главное.

В США дают оловянную медаль? Шоколадную сама себе повешу (улыбается).

Предварительные итоги сезона? Всё прошло очень успешно, цели на чемпионат России были выполнены, можно смело вступать во вторую половину сезона. Дальнейшие планы? Кубок Первого канала, Спартакиада. Очень хочу поучаствовать в Кубке Первого канала, ещё ни разу там не была. Есть ли любимая команда? Нет особо, я со всеми ребятами общаюсь, со всеми буду рада оказаться в команде.

Если капитанами окажутся Козловский и Галлямов, к кому хочется пойти? Не знаю, с Димой и Сашей Бойковой я чуть больше общаюсь, поэтому хотелось бы к ним в команду.

Какой номер будет на показательных? Идея есть, номер есть, решили, вдруг звёзды сойдутся, надо бы поставить на всякий случай. Завтра буду отжигать (улыбается)», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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