Муравьёва объяснила, почему отказалась от второго тройного акселя в произвольной программе

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление на чемпионате России — 2024 в женском одиночном фигурном катании.

«Очень рада медали чемпионата России — это значит, что работа, которая была проделана, и не только моя работа, чего-то достигла, не ушла в никуда. Работаем, даже не знаю, что ещё сказать. Я, безусловно, очень рада.

Почему отказалась от второго тройного акселя в произвольной программе? На самом деле, контент мы пишем заранее на чемпионат России, не за день, не за два. За неделю может произойти всё что угодно. От второго тройного акселя я отказалась сразу после неудачной короткой программы. Сразу знала, что буду делать один тройной аксель», — передаёт слова Муравьёвой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Аделия Петросян, победительница финала Гран-при России в 2023 году, выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.