Костомаров — о Домниной: не понимаю, как она смогла выдержать, не испугаться и убежать

Российский фигурист Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, высказался о поддержке своей жены, российской фигуристки Оксаны Домниной в тот период, когда Роман попал в реанимацию, а затем долгое время был в коме.

«Поставьте любого человека на её место, не понимаю, как это можно выдержать, не испугаться и убежать. Ты домой приходишь с эмоциями, которые ты запитала за весь день. Ты находишься в таком страшном месте, тебе нужно прийти домой, сделать детям ужин, улыбаться, уложить спать, отвести в школу и опять в этот ад», — приводит слова Костомарова Первый канал.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов. В итоге ему провели несколько ампутаций рук и ног.