Бронзовый призёр ЧР Гуменник не вышел на награждение. Известны причины

Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в Челябинске Пётр Гуменник не принял участия в награждении.

На церемонии награждения спортсменов было объявлено, что фигурист пропускает вручение медалей по медицинским показаниям.

Напомним, турнир проходил с 21 по 23 декабря. Победителем мужского одиночного катания стал Евгений Семененко, опередивший Владислава Дикиджи и Петра Гуменника.

Отметим, что сегодня, 24 декабря, фигуристы выйдут на лёд арены «Трактор» с показательными номерами.