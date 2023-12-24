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Бронзовый призёр ЧР Гуменник не вышел на награждение. Известны причины

Бронзовый призёр ЧР Гуменник не вышел на награждение. Известны причины
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в Челябинске Пётр Гуменник не принял участия в награждении.

На церемонии награждения спортсменов было объявлено, что фигурист пропускает вручение медалей по медицинским показаниям.

Напомним, турнир проходил с 21 по 23 декабря. Победителем мужского одиночного катания стал Евгений Семененко, опередивший Владислава Дикиджи и Петра Гуменника.

Отметим, что сегодня, 24 декабря, фигуристы выйдут на лёд арены «Трактор» с показательными номерами.

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