Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Показательные выступления
Начало прямой трансляции
10:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, показательные выступления на чемпионате России в Челябинске — Валиева, «Слово пацана»: лайв, онлайн

«Все должны реально упасть!» Ждём показательный у фигуристов под «Слово пацана?» LIVE!
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
,
Кадр из «Слова пацана»/Мишина и Галлямов
Комментарии
Александр Галлямов после победы на чемпионате России сумел заинтриговать.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске — всё! Ну, почти всё: соревновательная часть закончилась, а в воскресенье фигуристы выйдут на лёд с показательными выступлениями.

Жёстко заинтриговали парники: и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским готовят нечто интересное!

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024. Результаты

«Я хорошо подогрею. Челябинским зрителям это действительно очень понравится, это будет просто… Под такой бэнгер мы выступим для Челябинска! Все, наверное, кайфанут. Все должны реально упасть, мне кажется, как бы громко это ни было сказано», — заявил Галлямов на пресс-конференции.

«К процессу создания мы подошли с душой», — подтвердила Мишина.

Козловский тоже решил подвесить интригу: «Советую всем завтра запастись огнетушителями, потому что то, что собирается показать Саша Бойкова, даже мне тяжело смотреть».

Как прошёл последний соревновательный день:
Валиева вновь без титула чемпионки России. Петросян — новая королева нашей фигурки! Валиева вновь без титула чемпионки России. Петросян — новая королева нашей фигурки!
Ученики Тутберидзе не защитили титул в парах. Они ошибались, а соперники были безупречны Ученики Тутберидзе не защитили титул в парах. Они ошибались, а соперники были безупречны

Следи за текстовой трансляцией показательных выступлений вместе с «Чемпионатом»!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android