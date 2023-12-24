«Все должны реально упасть!» Ждём показательный у фигуристов под «Слово пацана?» LIVE!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске — всё! Ну, почти всё: соревновательная часть закончилась, а в воскресенье фигуристы выйдут на лёд с показательными выступлениями.

Жёстко заинтриговали парники: и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским готовят нечто интересное!

«Я хорошо подогрею. Челябинским зрителям это действительно очень понравится, это будет просто… Под такой бэнгер мы выступим для Челябинска! Все, наверное, кайфанут. Все должны реально упасть, мне кажется, как бы громко это ни было сказано», — заявил Галлямов на пресс-конференции.

«К процессу создания мы подошли с душой», — подтвердила Мишина.

Козловский тоже решил подвесить интригу: «Советую всем завтра запастись огнетушителями, потому что то, что собирается показать Саша Бойкова, даже мне тяжело смотреть».

Следи за текстовой трансляцией показательных выступлений вместе с «Чемпионатом»!