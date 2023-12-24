Антон Сихарулидзе: рад, что все судьи судили максимально объективно

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что остался доволен судейством на чемпионате России.

«Я очень рад, что судьи все как один судили максимально объективно. Я с невероятными словами благодарности сегодня к ним обращался за такое судейство и за такую атмосферу настоящей спортивной борьбы. Я очень им благодарен за это», – передают слова функционера корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Напомним, турнир проходил с 21 по 23 декабря. Победителем мужского одиночного катания стал Евгений Семененко, опередивший Владислава Дикиджи и Петра Гуменника. Среди женщин лучшей стала Аделия Петросян. Золото также завоевали танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.