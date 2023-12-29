Муравьёва: если бы у меня был опыт, я бы не допустила такую ошибку на дорожке шагов на ЧР

Российская фигуристка Софья Муравьёва отреагировала на слова своего тренера Евгения Плющенко, считающего её взрослой, сознательной фигуристкой.

«Мне кажется, опыта у меня ещё нет, он только нарабатывается. Если бы у меня был опыт, в короткой программе на чемпионате России я бы не допустила такую ошибку на дорожке шагов. Надеюсь, со временем опыт ко мне придёт и я смогу его использовать», — цитирует Муравьёву «РИА Новости Спорт».

Напомним, после проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске Муравьёва занимала третье место с результатом 78,33 балла. В итоге фигуристка смогла подняться на вторую строчку по совокупности двух программ и завоевала серебряную медаль соревнований.