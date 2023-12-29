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Хореограф Морошкин ответил, может ли представить программу Мишиной и Галлямова под рэп

Хореограф Морошкин ответил, может ли представить программу Мишиной и Галлямова под рэп
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Хореограф спортивного клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин, работающий с Петром Гуменником, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым, а также с другими спортсменами клуба, ответил, смог ли бы он представить программу Мишиной и Галлямова под рэп.

«Сложно сказать, надо слушать и смотреть. Пока нет», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на пресс-конференции чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске Александр Галлямов зачитал рэп в ответ на вопрос корреспондента о выпуске собственного трека в этом направлении.

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