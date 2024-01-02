Гончаренко: хотелось бы пожелать мечтать — если ты сильно мечтаешь, то всё сбывается

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, что желает российским спортсменам в 2024 году.

«Всем хочется пожелать здоровья психологического и физического. Для спортсменов это очень важно. Чтобы не было никаких травм. Также хотелось бы пожелать мечтать! Если ты сильно мечтаешь, то всё сбывается. Хочу, чтобы наши спортсмены мечтали о самых недостижимых спортивных высотах и всё у них сбывалось», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.