Бестемьянова назвала главное открытие сезона в мужском одиночном катании в России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о самых запоминающихся моментах в российском фигурном катании в 2023 году.

«В 2023 году меня очень приятно удивили программы Мишиной и Галлямова в парном катании. В танцах на льду очень здорово выступили Степанова и Букин.

В мужском разряде, однозначно, выделила бы катание Евгения Семененко, особенно его короткую программу. Ещё очень нравится, что короткая, что произвольная программы у Петра Гуменника. Мальчики в этом году в целом прибавили в своём мастерстве, это очень заметно. А вообще открытием сезона в мужском катании я бы назвала Романа Савосина, за счёт своих программ он очень запомнился.

А про женское катание даже не знаю чего и говорить, там россыпь талантов и открытий международного масштаба. Я бы сказала семь девочек показывали невероятный уровень в этом сезоне. Одно удовольствие было следить за их прокатами», — приводит слова Бестемьяновой Legalbet.

Напомним, на чемпионате России — 2024, который прошёл в Челябинске, лучшей в женском одиночном катании стала Аделия Петросян, а золото в мужских соревнованиях завоевал Евгений Семененко. В соревнованиях танцевальных дуэтов сильнейшими стали Александра Степанова и Иван Букин, а лучшей спортивной парой турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.