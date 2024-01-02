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Плющенко: российское фигурное катание — номер один в мире

Плющенко: российское фигурное катание — номер один в мире
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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил, что российское фигурное катание является лучшим в мире. Экс-фигурист пожелал спортсменам, тренерам и руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) возвращения на международную арену.

«Желаю нашему российскому фигурному катанию как можно больше уникальных, талантливых спортсменов, чтобы они показывали великолепный результат. Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание — номер один в мире», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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