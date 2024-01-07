Самоделкина рассказала, как изменения в весе влияют на выступления фигуристок

Российская фигуристка Софья Самоделкина, серебряный призёр Гран-при среди юниоров, рассказала как следит за своим весом и физической формой.

«Мне в определённом смысле проще — я очень мышечная. Естественно, прибавка в весе сказывается в любом случае: сразу начинает что-то болеть, становится неудобно выполнять какие-то элементы, замедляется скорость, но прыжки я была способна собрать, даже когда набирала вес. Не было такого, когда 300 грамм прибавила — и всё рассыпалось.

Правда, когда я начала расти, часто вспоминала один случай. Лет в 12 я катала произвольную и как-то пожаловалась Ане Тарусиной: мол, капец как тяжело. Аня тогда смеялась: «Подожди, ты ещё расти не начала, вот тогда реально будет тяжело». Тогда я вообще не восприняла те слова всерьёз, думала: фигня какая-то. А вот когда реально тело изменилось, поняла, до какой степени Аня была тогда права", — сказала Самоделкина в интервью «RT на русском».