Галлямов — о ЧР по прыжкам: в роли заместителя я себя не представляю

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, ответил, согласится ли он стать вторым капитаном на чемпионате России по прыжкам, ранее стало известно, что капитаном одной из двух команд может стать Дмитрий Козловский.

«Вторым капитаном в его команде (улыбается)? Увы, в роли заместителя я себя не представляю», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 19 по 21 января. Соревнования пройдут в личном и командном турнире. В соответствии с регламентом к командным соревнованиям привлекаются победители и призёры чемпионата России по фигурному катанию, лучшие спортсмены по итогам личных турниров, а также приглашённые спортсмены. Фигуристы будут распределены на две команды капитанами.