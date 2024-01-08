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Галлямов — о ЧР по прыжкам: в роли заместителя я себя не представляю

Галлямов — о ЧР по прыжкам: в роли заместителя я себя не представляю
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, ответил, согласится ли он стать вторым капитаном на чемпионате России по прыжкам, ранее стало известно, что капитаном одной из двух команд может стать Дмитрий Козловский.

«Вторым капитаном в его команде (улыбается)? Увы, в роли заместителя я себя не представляю», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 19 по 21 января. Соревнования пройдут в личном и командном турнире. В соответствии с регламентом к командным соревнованиям привлекаются победители и призёры чемпионата России по фигурному катанию, лучшие спортсмены по итогам личных турниров, а также приглашённые спортсмены. Фигуристы будут распределены на две команды капитанами.

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