Авербух: я не буду смотреть ЧЕ, потому что в нём не принимают участие наши ребята

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, будет ли он наблюдать за чемпионатом Европы – 2024 по фигурному катанию.

«Я не буду смотреть чемпионат Европы, потому что неинтересно смотреть турнир, в котором не принимают участие наши ребята. Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за ним неинтересно», – сказал Авербух в интервью «Спорт-экспрессу».

Чемпионат Европы – 2024 по фигурному катанию пройдёт в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января. ISU в марте 2022 года принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Мужчины и спортивные пары начнут выступления 10 января, 11 января в борьбу вступают женщины, а также определятся медалисты в соревнованиях пар. 12 января стартуют соревнования среди танцоров и станет известен чемпион Европы в мужском одиночном катании. 13 января будут определены победители у женщин и танцоров. Завершатся соревнования 14 января показательными выступлениями.