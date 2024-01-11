Хореограф Железняков: я не хотел бы работать в академии Плющенко

Хореограф Алексей Железняков заявил, что не хотел бы работать в академии российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он сообщил, что не нуждается в поисках работы, так как преподаёт хореографию в Воронеже.

«Я бы не смог работать в академии Плющенко. Точнее, не захотел бы. Это мой принцип. Сейчас я на сборах в Воронеже. Меня приглашают в различные школы. Работаю совершенно с разными спортсменами, и ко мне в студию приезжают люди со всей Москвы. Поэтому в силу своих принципиальных соображений не могу работать у Плющенко», — сказал Железняков в интервью Sport24.

Напомним, Железняков работал в штабе Этери Тутберидзе с 2008 года, за это время он стал одним из самых медийных хореографов России и был причастен к ряду золотых олимпийских медалей. В ноябре стало известно, что сотрудничество Железнякова с Тутберидзе окончено.