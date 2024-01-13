«Я сделал максимум». Риццо — об ощущениях после проката на ЧЕ-2024

Итальянский фигурист одиночного катания Маттео Риццо стал двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы. Завершив выступление в произвольной программе с результатом 170,44, спортсмен заявил, что сделал свой возможный максимум на этих соревнованиях.

«То, что я сделал здесь, было для меня максимумом на этом соревновании. Я знал, что последний аксель, вероятно, будет иметь значение, будет ли медаль или нет" — приводит слова Риццо Golden Skate.

Отметим, что в короткой программе Риццо был лишь на шестом месте, но благодаря удачному второму прокату, он поднялся в тройку призёров, закрепив свой прошлогодний титул

Для сборной Италии это не первая медаль в фигурном катании, на днях чемпионами Европы в парном катании стали Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе.