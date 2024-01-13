ЧЕ по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

Сегодня, 13 января, на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва) спортсмены, выступающие в танцах на льду, представят произвольный танец. Начало прокатов — в 19:30 мск.

После ритм-танца лидируют действующие чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии, набравшие 86,80 балла. На втором месте после первого дня соревнований в танцах на льду находится британский дуэт Лилы Фир и Льюиса Гибсона, их результат составляет 85,20 балла. На третьем месте расположились хозяева соревнований Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс с результатом 80,73 балла.

Напомним, российские фигуристы не допущены к соревнованиям решением Международного союза конькобежцев (ISU).

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.