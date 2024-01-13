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Татьяна Тарасова: обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск

Татьяна Тарасова: обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова рассказала, какие соревнования по фигурному катанию она планирует посетить в оставшееся время соревновательного сезона-2023/2024.

«Обязательно поеду на Спартакиаду в Магнитогорск. Пока не знаю, в каком качестве. Если пригласят работать, буду комментировать. Но поеду точно. На прыжковый турнир в Москве тоже планирую сходить», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат России по прыжкам состоится в Москве 19-21 января 2024 года. Турнир по фигурному катанию в рамках Зимней Спартакиады сильнейших пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года в Магнитогорске.

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