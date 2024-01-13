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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выиграла чемпионат Европы, Губанова стала 2-й

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выиграла чемпионат Европы, Губанова стала 2-й
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Сегодня, 13 января, завершилась произвольная программа одиночного катания среди женщин в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Луна Хендрикс из Бельгии заняла первое место с результатом 213.25 за оба проката на соревнованиях.

Второй оказалась представительница Грузии Анастасия Губанова — 206.52. Бронза у еще одной бельгийской фигуристки Нины Пинзаррон — 202.29.

Отметим, что в короткой программе все три фигуристки также заняли пьедестал: Хендрикс заняла первую строчку, Пензаррон — вторую, Губанова — третью.

Напомним, что в 2023 году чемпионкой Европы стала Губанова, обогнав бельгийку Хендрикс. Нина Пинзаррон на прошлом чемпионате Европы не вошла в топ-3 и расположилась только на пятой строчке.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Женщины. Произвольная программа
13 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Луна Хендрикс
Бельгия
213.25
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.52
3
Нина Пинзаррон
Бельгия
202.29
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