Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс выиграла чемпионат Европы, Губанова стала 2-й
Поделиться
Сегодня, 13 января, завершилась произвольная программа одиночного катания среди женщин в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Луна Хендрикс из Бельгии заняла первое место с результатом 213.25 за оба проката на соревнованиях.
Второй оказалась представительница Грузии Анастасия Губанова — 206.52. Бронза у еще одной бельгийской фигуристки Нины Пинзаррон — 202.29.
Отметим, что в короткой программе все три фигуристки также заняли пьедестал: Хендрикс заняла первую строчку, Пензаррон — вторую, Губанова — третью.
Напомним, что в 2023 году чемпионкой Европы стала Губанова, обогнав бельгийку Хендрикс. Нина Пинзаррон на прошлом чемпионате Европы не вошла в топ-3 и расположилась только на пятой строчке.
Комментарии
- 13 января 2024
-
18:41
-
18:30
-
17:54
-
17:53
-
16:40
-
16:30
-
12:09
-
11:00
-
00:59
-
00:38
-
00:24
- 12 января 2024
-
23:34
-
23:01
-
22:54
-
22:48
-
22:39
-
22:17
-
21:25
-
21:04
-
20:29
-
20:02
-
19:49
-
19:20
-
18:42
-
18:04
-
17:21
-
16:54
-
16:42
-
16:17
-
16:00
-
15:37
-
15:15
-
14:49
-
11:45
-
11:02
Партнерский контент