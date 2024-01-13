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Анастасия Губанова стала второй на чемпионате Европы-2024. Видео произвольной программы

Анастасия Губанова стала второй на чемпионате Европы-2024. Видео произвольной программы
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Сегодня, 13 января, в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию, который проходит в Каунасе (Литва), состоялась женская произвольная программа. Анастасия Губанова из Грузии завоевала серебряную медаль с результатом 206.52 в сумме за оба проката.

Её по результатам обоих прокатов обогнала Луна Хендрикс, которая представляет Бельгию. В сумме она заработала 213.25 баллов. Третьей стала Нина Пинзаррон — 202.29 балла

Напомним, что в 2023 году Губанова стала чемпионкой Европы, взяв золото. Тогда ей удалось обойти Луну Хендрикс

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором произвольной программы Анастасии Губановой в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва).

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