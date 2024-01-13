«Я знала, что смогу это сделать». Хендрикс прокомментировала победу на ЧЕ-2024

Двукратный призёр чемпионата Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завоевала золото на чемпионате Европы-2024. Она заявила, что очень много сделала для этих соревнований и знала, что всё получится.

«Я знала, что так усердно работала над этим соревнованием. Я знала, что смогу это сделать. Я думаю, что это были одни из лучших соревнований с точки зрения заряженности, потому что обычно после прыжков я начинаю получать удовольствие, но действительно чувствовалось, что после двух тройных я расслабилась. Я знаю, что могу добиться большего. Сейчас очень счастлива, потому что мне получила удовольствие на льду. Было много нервов, я чувствовала давление, но старался получать не думать об этом и наслаждаться выступлением, и думаю, мне никогда программа не нравилась так сильно, как сейчас» — приводит слова Хендрикс Golden Skate.

Напомним, что Луна Хендрикс уже была одной из претенденток на титул чемпионки Европы в 2023 году, но уступила первое место представительнице Грузии Анастасии Губановой. В 2022 году бельгийка осталась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.