Дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стал победителем чемпионата Европы-2024 в танцах на льду

Сегодня, 13 января, завершились соревнования между дуэтами танцев на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Победу одержала дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они на брали рекордные 214.38 баллов

Вторые — Лила Фир и Льюис Гибсон в сумме они набрали 210.82 балла. Третье место — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, набравшие 203,37 балла