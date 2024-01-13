Дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стал победителем чемпионата Европы-2024 в танцах на льду
Поделиться
Сегодня, 13 января, завершились соревнования между дуэтами танцев на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Победу одержала дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они на брали рекордные 214.38 баллов
Вторые — Лила Фир и Льюис Гибсон в сумме они набрали 210.82 балла. Третье место — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, набравшие 203,37 балла
Комментарии
- 13 января 2024
-
22:55
-
22:55
-
21:44
-
20:57
-
19:59
-
19:34
-
18:54
-
18:41
-
18:30
-
17:54
-
17:53
-
16:40
-
16:30
-
12:09
-
11:00
-
00:59
-
00:38
-
00:24
- 12 января 2024
-
23:34
-
23:01
-
22:54
-
22:48
-
22:39
-
22:17
-
21:25
-
21:04
-
20:29
-
20:02
-
19:49
-
19:20
-
18:42
-
18:04
-
17:21
-
16:54
-
16:42
Партнерский контент