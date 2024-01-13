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Дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стал победителем чемпионата Европы-2024 в танцах на льду

Дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стал победителем чемпионата Европы-2024 в танцах на льду
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Сегодня, 13 января, завершились соревнования между дуэтами танцев на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Победу одержала дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они на брали рекордные 214.38 баллов

Вторые — Лила Фир и Льюис Гибсон в сумме они набрали 210.82 балла. Третье место — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, набравшие 203,37 балла

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Танцы на льду. Произвольный танец
13 января 2024, суббота. 19:30 МСК
Окончено
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