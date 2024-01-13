Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду

Сегодня, 13 января, завершились соревнования между дуэтами танцев на льду в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Победу одержала дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они на брали рекордные 214.38 баллов.