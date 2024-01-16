Журанков: во время мужской короткой программы ЧЕ показался деревенским турниром

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» оценили уровень выступлений спортсменов на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2024.

«Мы обычно на общемировом уровне выделяем, что мужское одиночное катание – супер, достаточно интересное женское одиночное катание, ну и пары, танцы – всё более-менее понятно. Здесь мне показалось вообще всё наоборот было: достаточно скучное предсказуемое одиночное катание, и самая острая конкуренция в парах и танцах», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Мне было очень интересно смотреть чемпионат Европы, следить за всеми видами. Под эгидой «неожиданно» для меня всё прошло», — ответила Боброва.

«Добавлю негатива – когда была мужская короткая программа, мне показалось, что на фоне очень крутой зарубы у мужчин, когда весь мир катается – на этапах Гран-при, в финале Гран-при – ощущение какого-то второстепенного регионального турнира. Мне показалось, что Адам Сяо Хим Фа поэтому недонастроился. Чего тут вылезать из штанов? Всё равно я первый. Турнир в этот момент показался деревенским», — добавил Журанков.

«Я и в парах бы сказала, что не такой высокий уровень, как мне бы хотелось видеть – по баллам, катанию, победителям чемпионата. Но даже за этим уровнем было интересно смотреть, потому что интрига до самого конца», — заявила Боброва.