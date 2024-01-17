«У Губановой была лучшая короткая программа». Журанков оценил прокат фигуристки на ЧЕ

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» в беседе с Екатериной Бобровой рассказал, как он бы расположил места и баллы фигуристок в одиночном женском катании прошедшего чемпионата Европы — 2024.

Боброва: Я изначально не согласна с результатами короткой программы. У меня по короткой программе Пинзаррон, Губанова, Хендрикс.

Журанков: А я с тобой не соглашусь. У меня по короткой программе Губанова, Хендрикс, Пинзарроне. Потому что у Пинзарроне тоже не увидели недокруты. Девочка катается на q. У неё каскад тройной лутц — тройной тулуп — там тоже q должна быть. Вопрос к тройному риттбергеру. Это подковёрный расклад.

Значит, грузины выигрывают в парах, Губанову кладут под двух бельгиек, а потом бах, и Грузия не взяла золото в парах. И, видимо, уже тут федерация пошла и сказала: «Не, ребята, а вы что это тут Губанову принижаете? Вы что натворили?» У Насти Губановой была лучшая короткая программа, ни одного вообще вопроса по прыжкам, и это должна была быть первая короткая программа по результату.

Если пересчитывать результаты, у Луны Хендрикс вот за эти недокруты на каскаде в короткой программе надо было снимать 3 балла. Уже получаем 71,68. У Губановой 68,96. Ребята, у вас совесть есть? 37,57 за технику? Получается так, что если Хендрикс делает хорошо — это плюс 4, если Губанова делает хорошо — это плюс 3, а то и плюс 2. Это вообще безобразие" — сказали Журанков и Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, что на завершившемся чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе, первое место завоевала Луна Хендрикс из Бельгии, второе место осталось за представительницей Грузии Анастасии Губановой. Третье место у еще одной бельгийки Нины Пинзаррон.