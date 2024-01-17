«В глазах у судей она не приезжала фаворитом». Боброва — о Губановой на ЧЕ

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» предположила, что причиной второго места Анастасии Губановой стало то, что фигуристка не катала программы чисто в начале сезона, а это важно для судей.

«Я искренне рада за Настю Губанову в плане её катания. Она выиграла в прошлом году чемпионат Европы. Какой у неё непростое было начало сезона. Отвратительное начало сезона, мы видели, с человеком что-то происходит. И честно, я её не ставила фаворитом чемпионата Европы, потому что я не видела потенциала к чистым прокатам. Так же и с оценками, когда она получала все вращения третьего, второго уровня, стабильно дорожка второго уровня и так далее.

Когда я увидела в короткой её настрой, её катание, судьи тоже плюс-минус стали лояльнее — третий уровень поменяли на четвёртый. Два отличных проката на чемпионате Европы. Вот так бы в начале сезона, она бы зарабатывала авторитет у судей, а это важно.

Я к тому, что хочется Насте пожелать всё-таки идти сейчас относительно этого чемпионата Европы только наверх. К чемпионату мира, понимая, что первая половина сезона ушла и забылась. У неё было бы с такими прокатами больше шансов на победу чемпионата Европы, если бы она в первой половине сезона не давала бы повода усомниться в её прошлогоднем чемпионстве. Потому что в глазах у судей она также не приезжала фаворитом чемпионата Европы" — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».