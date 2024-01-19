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Арсений Федотов выиграл квалификацию ЧР по прыжкам среди мужчин

Арсений Федотов выиграл квалификацию ЧР по прыжкам среди мужчин
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Российский фигурист, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов выиграл квалификацию чемпионата России по прыжкам среди мужчин. Спортсмен сделал четверной лутц в самом начале своей минуты, а также сделал три тройных акселя, первый — с помарками, остальные два — чисто. В итоге за выступление Федотов получил от судей 32,58 балла.

Вторым в квалификации стал Пётр Гуменник, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России. Он начал минуту с попытки четверного лутца. После этого фигурист сделал секвенцию из двух тройных акселей, а затем исполнил четверной риттбергер, набрав 31,40 балла.

Замкнул тройку лидеров Лев Лазарев, который исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, а затем сделал четверной тулуп. В самом конце спортсмен зашёл на флип, но упал с этого прыжка, набрав в итоге 30,87 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со спортсменами, прошедшими квалификацию чемпионата России по прыжкам:

1. Арсений Федотов — 32,58.
2. Пётр Гуменник — 31,40.
3. Лев Лазарев — 30,87.
4. Глеб Лутфуллин — 30,78.
5. Михаил Терновский — 29,40.
6. Евгений Семененко — 29,03.
7. Марк Кондратюк — 28,71.
8. Иван Попов — 28,19.
9. Макар Игнатов — 26,83.
10. Владислав Дикиджи — 25,63.
11. Николай Колесников — 24,71.
12. Григорий Фёдоров — 24,17.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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