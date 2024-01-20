Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли чемпионат России по прыжкам

Российский дуэт Елизавета Осокина/Артём Грицаенко стал победителем чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве на «ЦСКА-Арене». В финале спортсмены получили от судей 28,25 балла.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали серебряными призёрами (21,34 балла). Третье место разделили Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.
Приз за лучший подкрут получили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Елизавета Осокина/Артём Гриценко (250 тыс. рублей на четырёх спортсменов).
Кроме того, денежный приз получили и Анастасия Мишина/Александр Галлямов за лучший выброс. Они тоже получили дополнительные 250 тыс. рублей.
Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.