Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли чемпионат России по прыжкам

Российский дуэт Елизавета Осокина/Артём Грицаенко стал победителем чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве на «ЦСКА-Арене». В финале спортсмены получили от судей 28,25 балла.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали серебряными призёрами (21,34 балла). Третье место разделили Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Приз за лучший подкрут получили Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Елизавета Осокина/Артём Гриценко (250 тыс. рублей на четырёх спортсменов).

Кроме того, денежный приз получили и Анастасия Мишина/Александр Галлямов за лучший выброс. Они тоже получили дополнительные 250 тыс. рублей.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.