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Лев Лазарев рассказал о главной трудности чемпионата России по прыжкам

Лев Лазарев рассказал о главной трудности чемпионата России по прыжкам
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Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал завоевание бронзы на чемпионате России по прыжкам.

«Мне очень понравился этот турнир. У меня никогда не было соревнований, где нужно проходить несколько этапов, и всё в один день. Здорово, когда получается даже после небольшого перерыва. В прошлом году не удалось даже пройти отборочный турнир, так что рад, что в этом году дошёл до финала.

Думал о том, что буду прыгать и как буду прыгать. Трудностей со временем особо не заметил. Самым трудным было время перед финалом — разминка всего две минуты. Немного подзатекли ноги, но какие-то прыжки успел сделать. Дело не в разминке — я же сделал первый каскад. Хотел сделать каскад с лутцем, и я его довольно хорошо прыгнул, но потом зачем-то упал. После этого тулуп уже пошёл по накатанной, а потом не успел вложиться в оставшиеся прыжки», — передают слова Лазарева корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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