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Чемпионат России по прыжкам
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Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание), личный турнир 20 января — лайв, онлайн, текстовая трансляция

В фигурке идёт самый необычный турнир! Только прыжки, в топе — дерзкие юниоры. LIVE!
Екатерина Авдонина
Российские фигуристы
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Квалификация преподнесла немало сюрпризов.

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Прыжковый чемпионат России продолжается! В первый день фигуристы разбирались между собой в квалификации, а в субботу, 20 января, состоится личный турнир по системе на вылет.

Сетки уже определены, и предварительный этап преподнёс немало сюрпризов — особенно у мужчин. Выиграл дерзкий юниор Арсений Федотов, представляющий группу Этери Тутберидзе: он обошёл всех, включая призёров «классического» чемпионата России Евгения Семененко, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника. А вылетели такие известные фигуристы, как Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Матвей Ветлугин и Даниил Самсонов.

Подробнее об успехе Федотова:
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У девушек и спортивных пар квалификация прошла спокойнее: в личном зачёте мы увидим и Аделию Петросян, и Софью Муравьёву, и дерзких юниорок; а в парах насладимся ярким противостоянием Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. В квалификации лучше были ученики Тамары Москвиной.

А почему не было Валиевой?
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В прямом эфире соревновательный день покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.

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