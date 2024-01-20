В фигурке идёт самый необычный турнир! Только прыжки, в топе — дерзкие юниоры. LIVE!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Прыжковый чемпионат России продолжается! В первый день фигуристы разбирались между собой в квалификации, а в субботу, 20 января, состоится личный турнир по системе на вылет.

Сетки уже определены, и предварительный этап преподнёс немало сюрпризов — особенно у мужчин. Выиграл дерзкий юниор Арсений Федотов, представляющий группу Этери Тутберидзе: он обошёл всех, включая призёров «классического» чемпионата России Евгения Семененко, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника. А вылетели такие известные фигуристы, как Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Матвей Ветлугин и Даниил Самсонов.

У девушек и спортивных пар квалификация прошла спокойнее: в личном зачёте мы увидим и Аделию Петросян, и Софью Муравьёву, и дерзких юниорок; а в парах насладимся ярким противостоянием Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. В квалификации лучше были ученики Тамары Москвиной.

В прямом эфире соревновательный день покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала.