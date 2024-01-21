Сноубордист Вик Уайлд: очень плохо стою на коньках, самый трудный спорт для меня!

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд рассказал о своём отношении к фигурному катанию на чемпионате России по прыжкам, проходящем в Москве на льду «ЦСКА-Арены».

«Для меня очень интересно увидеть другой спорт. Я это уважаю, это очень интересно. Могу сказать, что я очень плохо стою на коньках. Это самый трудный спорт для меня! Не понимаю почему, но это тяжело. Защиту мне не давали, к сожалению, когда я учился», — сказал Уайлд в эфире Первого канала.

Напомним, чемпионат России по прыжкам завершится в воскресенье, 21 января 2024 года, командным турниром, проходящим в Москве в эти минуты.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.