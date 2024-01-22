«Покоряем новые вершины». Роман Костомаров попробовал себя в синхронном плавании

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях забавный ролик. На нём он показывает свои навыки в синхронном плавании. При этом за кадром слышен смех супруги Костомарова Оксаны Домниной.

«Покоряем новые вершины. Ни шагу на месте, только в воду», — подписал видео Костомаров.

Видео доступно в телеграм-канале Романа Костомарова.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров даже принимает участие в ледовых шоу.