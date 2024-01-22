Бьянка, RASA и другие выступят на катке в «Лужниках» в честь Дня студента
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С 24 по 26 января студенты российских вузов смогут бесплатно посетить сеансы на катке «Мечтатели» в «Лужниках». Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо предъявить действующий студенческий билет.
25 января, в День студента, на катке состоится праздничный концерт, где выступят популярные российские исполнители, среди которых: RASA, Lari, Бьянка, PEGAS, Mosя, Юлия Савичева, IRSON, Дмитрий Колдун, HAFASA, SOPRANO Турецкого и другие артисты.
Концертная программа начнётся в 20:00.
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