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«Все же знают, что ты из России». Галлямов — о поездке на ОИ под нейтральным флагом

«Все же знают, что ты из России». Галлямов — о поездке на ОИ под нейтральным флагом
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Фигурист, выступающий в парном катании вместе с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов объяснил, почему не видит ничего плохого в выступлении под нейтральным флагом, и вспоминает ситуацию, которая произошла на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Мы это уже делали, в том числе наша пара выступала под нейтральным флагом и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх. Все же знают, что ты из России. Был интересный случай на церемонии награждения, когда Анна Щербакова выходила за медалью и её представили «Anna Scherbakova, Russia», а потом поняли, что допустили оговорку и представили её уже как «Anna Scherbakova, ROC», — приводит слова Галлямова Lenta.ru.

Напомним, Александр Галлямов и Анастасия Мишина недавно стали бронзовыми призёрами чемпионата России по прыжкам.

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