«Я не тренирую и не участвую». Костылёва-старшая — о подготовке дочери

Мама юной фигуристки и бронзового призёра чемпионата России по прыжкам Елены Костылевой Ирина Костылева сказала, что тренировками дочери не занимается, но иногда подталкивает её к работе.

«Я не тренирую и не участвую. У Лены в «Москвиче» есть тренеры. Я вступаю только тогда, когда мы уезжаем из Москвы, например, в Россошь на неделю, а кататься надо. Если тренера свободного в это время там нет, я немного подталкиваю Лену поработать» — приводит слова Ирины Костылёвой РИА Новости Спорт.

Отметим, что Костылёва-старшая по ее словам в основном занимается моральной поддержкой дочери, но сама не знает ничего про технику и тренировать ребёнка не берётся. Сама Елена Костылёва в свои 12 лет является бронзовым призёром чемпионата России по прыжкам.