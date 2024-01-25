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Лутфуллин: Мише Коляде чуть доработать, и он бы стабильно делал четверной аксель

Лутфуллин: Мише Коляде чуть доработать, и он бы стабильно делал четверной аксель
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Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин рассказал о работе фигуриста Михаила Коляды над четверным акселем.

«В группе Мишина Михаил Коляда пробовал четверной аксель? Возможно, ещё Женя пробовал, но я точно не помню, я пока не делал. Мише чуть-чуть доработать, и он бы стабильно делал четверной аксель. Это просто фантастика, у него очень техничный аксель.

У меня пока беда с акселями в этом сезоне, на тренировках бывает хороший пролёт, а на соревнованиях в голове появляются мысли: «Аксель – сложный прыжок», и я не могу себя освободить», — сказал Лутфуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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