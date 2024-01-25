«Думал, после Трусовой и Щербаковой невозможно сложнее». Интервью с Глебом Лутфуллиным

Первый крупный старт для российских фигуристов в этом году позади. Чемпионат России по прыжкам прошёл в обновлённом формате – теперь с одним стабильным прыжком не выиграть, нужно было показывать разнообразие техники.

Глебу Лутфуллину не удалось повторить успех прошлого года: тогда он завоевал бронзу личного турнира, а сейчас остановился в полуфинале, уступив Льву Лазареву. Под финальный отсчёт ученик Алексея Мишина выполнял четверной тулуп, но падение лишило его шансов на медаль.

Ограничения по времени слишком жёсткие или их надо расширить? Каково соревноваться взрослым спортсменам против совсем юных? Возможно ли проведение мирового чемпионата по прыжкам? У кого из группы Мишина получался бы четверной аксель? В большом интервью «Чемпионату» Глеб рассказал об эмоциях от выступления на турнире необычного формата, а также поделился впечатлениями от дебюта в сказках Ильи Авербуха.

«Перед нами – Федотов, Лазарев и Колесников. Подумал: «Сейчас они нас порвут»

– Какие впечатления остались от прошедшего чемпионата России по прыжкам?

– Этот формат был ещё в том году, и он мне очень понравился, люблю прыгать и вне программ. Лет в 10, когда впервые приехал на первенство России по младшему возрасту, там были элементы – прыжки по две попытки и вращения. С того момента мне понравился этот формат. В прошлом году был в команде у Алексея Николаевича Мишина, получилось занять третье место в личном турнире. В этом году, конечно, немножко подпортил статистику.

Это очень красиво и нескучно сделано. На трибунах сидела моя девушка, мои знакомые, они сказали, что было интересно. Очень здорово, что этот турнир придумали, должно быть какое-то разнообразие. Федерация и Первый канал – молодцы.

– В квалификации у участников была всего минута на выполнение всех элементов. Как тебе показалось, этого мало или достаточно?

– Этого более чем достаточно. Я сделал каскад, сделал тулуп и зачем-то пошёл ещё на риттбергер (улыбается). После того как сделал каскад и сольный прыжок, пытался считать, в какую часть таблицы будет выгодно попасть. Было понятно, что победитель отбора будет соревноваться с 12-м местом, второе – с 11-м и так далее. Посчитал потом, что если бы не сделал риттбергер, то было бы минус два балла, и я бы попал в другую часть сетки. Здорово, что риттбергер получился, я набрал за 30 баллов, но, наверное, не надо было его делать. Лев Лазарев – это мощь (улыбается).

– В полуфинале у парней вообще любопытно вышло: трое совсем юных фигуристов вышли на троих взрослых.

– Это было так забавно, мы вышли перед полуфиналом с Ваней [Поповым] и Женей [Семененко], а перед нами – Арсений [Федотов], Лев [Лазарев] и Коля [Колесников]. Подумал: «Сейчас они нас порвут» (смеётся).

Владу Дикиджи сказал перед турниром: «У меня задача в первом раунде – обыграть Макара, обыграй Лёву». С Владом было бы соревноваться немного зрелищнее, потому что мы одного возраста.

Евгений Семененко наблюдает за выступлением Арсения Федотова, полуфинал личного турнира на ЧР по прыжкам Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

– В дуэли со Львом были какие-то шансы на победу?

– На самом деле, когда Лев уже отпрыгал, он получил 47 баллов, можно было попытаться набрать больше. Я сделал каскад из трёх прыжков, ещё один каскад сальхов-тулуп, и мне оставался один сольный прыжок. Если бы я выполнил четверной тулуп, то мог бы выиграть в этом раунде, потому что элементы получались на неплохие надбавки. Но сам виноват, что упал.

– Последний прыжок ты выполнял под обратный отсчёт, это добавляло нервов?

– Об этом не думаешь в моменте. Всё как в слоу-мо в фильмах про спорт: остаётся три секунды, две, одна – и кто-нибудь забивает гол или забрасывает шайбу. У меня были такие же ощущения, но не получилось сделать, как в фильме.

«Думал, что после Саши Трусовой и Ани Щербаковой невозможно делать ещё сложнее, что это – потолок»

– Какую цель ставил перед собой на этот турнир?

– В большей степени хотелось попасть в командный турнир, пройти в финал личного. Думал, если Женя пройдёт в финал – здорово, если Петя пройдёт – тоже здорово, мы с Владом в одной части сетки, и если Влад попадёт в финал – хорошо, таким образом в командник прошли бы и полуфиналисты. А всё сложилось совсем по-другому.

– Не обсуждали со старшими ребятами то, что вам противостоят очень юные фигуристы?

– Они меньше, они юркие, прыгают быстрее, в свои 13 я тоже мог бегать туда-сюда. Смотрел на девочек на соревнованиях, сколько они успевали за шестиминутку, за четырëхминутку… Я за свои четыре минуты зашел на прыжок, сделал его и в остальное время дышал, концентрировался.

– Копил силы?

– Это приходит с возрастом: более опытным и возрастным спортсменам нужно прийти к элементу головой. Мы всё умеем, всё делаем. Маленьким фигуристам, как мне кажется, нужно почувствовать мышечную память, знаю это по своему опыту. Раньше мне нужно было больше прыгать, чтобы тело всё запоминало, а сейчас тело всё знает, и нужно работать над концентрацией.

Поколение Льва Лазарева и Арсения Федотова – это будет бомба. Надеюсь, в будущем они не сломаются и будут продолжать так же хорошо выступать, это будет очень зрелищно. Были взрослые фигуристы – Дима Алиев, Саша Самарин, и пришли мы. Думаю, годика через три-четыре всё изменится, придёт поколение Льва и Арсения, и они уже будут подпирать нас, битва в фигурном катании станет намного жарче.

Арсений Федотов, Иван Попов, Лев Лазарев Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

– И уровень конкуренции поднимется ещё выше.

– Конечно. Их очень много, сколько хороших ребят сейчас подрастает — и мальчиков, и девочек.

– На турнире ты делал ставку на проверенные квады и каскады, которые исполняешь и в программах. Почему не решился пробовать что-то новое?

– В моих красочных планах всё было совершенно не так (улыбается). В полуфинале я хотел сделать каскады, риттбергер, а потом в оставшееся время попробовать лутц. Но всё пошло совершенно по-другому.

Во время подготовки прыгал лутц, пытался делать каскады 4-4, думал, что сейчас выучу, а потом приехал на соревнования и подумал: «За минуту прыгнуть каскад из четверных, прыгнуть лутц – это нереально».

– Были ли успешные попытки каскадов из двух квадов?

– У меня получался только каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов.

– Поддержишь ли тренд с каскадом четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов? После Риты Базылюк его делала на тренировке Лена Костылева, пыталась делать Алёна Жилина.

– Попытаюсь (улыбается). Думал, что после Саши Трусовой и Ани Щербаковой невозможно делать ещё сложнее, что это – потолок. Когда мы были юниорами и нам было лет по 14, они начали прыгать четверные, думал: «Как такое вообще возможно?» Но всё меняется. Лет в 10 я смотрел видео с Владиславом Сезгановым, который исполнял четверной лутц, думал: «Как это может быть?» А сейчас у нас очень многие его прыгают. Скоро пятерные будем учить (смеётся).

– Для пятерных прыжков ещё нужна шкала оценивания.

– Я думаю, если кто-то прыгнет пятерной на соревнованиях, то её добавят. Чистый пятерной сальхов или тулуп или какой-то другой прыжок. Если кто-то не побоится потерять условные 10 баллов на соревновании и попробовать это, то, мне кажется, шкалу сделают.

– То есть стоит применить тактику Адама Сяо Хим Фа с его сальто?

– Он очень крут тем, что показывает этот элемент, хоть ему и ставят дедакшен. Здорово, что он не боится потерять баллы и стоит на своём.

– Ты сам никогда не пробовал делать сальто на коньках?

– Нет, и не хотелось бы. Представляю приземление на голову и думаю, что не нужно мне сальто, обойдусь без него (смеётся).

«Чуть-чуть доработать — и Коляда бы стабильно делал четверной аксель»

– Как думаешь, возможно ли было бы реализовать идею с проведением прыжкового турнира на мировом уровне?

– Думаю, Малинин бы приехал за золотом, а остальные бы посоревновались за серебро (смеётся). Если серьёзно, все могут конкурировать друг с другом. У Ильи не только набор прыжков хороший, но ещё и хорошие GOE. Когда он их прыгает, их хорошо оценивают. Адам Сяо Хим Фа прыгает четверной тулуп – прекрасные выезды, Юма Кагияма делает четверной сальхов – +10 можно за него ставить. Так что с четверным акселем и лутцем тоже можно как-то бороться.

– А сам хотел бы попробовать четверной аксель или всё ещё страшно?

– Хочу в конце сезона попробовать. Хоть и говорил, что не буду, однако интерес появился. На удочке пробовал, но без неё пока не вкручивался. Когда этот прыжок исполнил Илья Малинин, я думал, что это нереально. Но недавно увидел видео от Миши Селевко, который тоже пытался делать этот прыжок, ещё кто-то пытался, и это уже выглядело не так страшно.

– Если не ошибаюсь, Алексей Николаевич в каком-то интервью рассказывал, что у вас в группе Михаил Коляда пробовал четверной аксель.

– Возможно, ещё Женя пробовал, но точно не помню, я пока не делал. Мише чуть-чуть доработать — и он бы стабильно делал четверной аксель. Это просто фантастика, у него очень техничный аксель.

У меня пока беда с акселями в этом сезоне, на тренировках бывает хороший пролёт, а на соревнованиях в голове появляются мысли: «Аксель – сложный прыжок», и я не могу себя освободить.

– В прошлом году правила личного прыжкового турнира были немного другими, и так получилось, что Камила Валиева и Григорий Фёдоров выиграли турнир с одним стабильным прыжком – тулупом и лутцем. В этом году регламент усложнился. По каким правилам тебе было соревноваться интереснее?

– В этот раз Гриша вышел из раздевалки и сказал: «Статистику не порчу, уже 13-й и 14-й четверные лутцы не падаю на прыжковом турнире» (улыбается).

В прошлом году было полегче, заходил на сальхов, отдохнул, потом опять зашёл на сальхов. Точно так же с риттбергером. Сейчас всё было гораздо сложнее.

– Возможно, по ходу турнира у тебя возникли мысли, как можно было бы улучшить свод правил?

– Было бы интересно сделать правило, как у пар: когда они исполняли четверной элемент, им добавляли 15 секунд. Здорово было бы, если бы нам добавляли эти секунды бонусом после двух успешных попыток, чтобы можно было подышать и попробовать сделать что-то ещё. Возможно, это бы спасло меня в полуфинальном раунде: после падения с риттбергера было бы хотя бы 20 секунд, время чуть-чуть подышать и бежать дальше. А так я даже не знаю, как успел, падаю, встаю, остаётся семь секунд, мне кричат: «Давай, давай!», я думаю: «Да подождите, я не успеваю!» (Смеётся.)

– Помогал ли тебе как-то Алексей Николаевич прямо по ходу раундов?

– Я понимал, что мне нужно делать, но во время выступления он что-то подсказывал, говорил, куда заходить. Потому что времени не так много, всего минута, и ты в таком напряжённом состоянии находишься… Хотя на самом деле в произвольной программе мы секунд за 45-50 исполняем по три элемента: 15 секунд – первый прыжок, ещё 20 – второй, ещё 10 – третий.

Глеб Лутфуллин с тренерами Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

– Был ли какой-то упор на специальную подготовку к прыжковому турниру после чемпионата России? Или же шёл обычный тренировочный процесс?

– Сначала были выступления в шоу Ильи Авербуха, потом мы вышли на тренировки, было несколько дней, чтобы подготовиться.

«Едем в кораблике, говорю Лизе Туктамышевой: «Что дальше?» Она мне: «Либела!»

– Какие роли у тебя были в «Щелкунчике» и «Снежной королеве»? Сложно ли было их учить?

– Перед чемпионатом России и уже после турнира у нас были репетиции «Щелкунчика», они прошли более-менее хорошо. Сложно было из-за того, что это дебют в шоу такого формата. Первое шоу прошло на «ГУМ-катке» перед Новым годом, оно было укороченное, поэтому всё прошло нормально. Первое шоу в туре было разминкой, а дальше уже всё по накатанной пошло. В «Щелкунчике» я исполнял роль Дроссельмейера, а в «Снежной королеве» играл Кая.

Со вторым шоу было сложнее, поскольку мы только приехали после тура, и нужно было уже выступать в Петербурге с другим спектаклем. Кай много проводит времени на льду: в начале покатался 20 минут, потом вышел с Албеной Денковой и Максимом Стависким, и затем мы с ними и с Лизой Туктамышевой катали финал. Очень понравился опыт участия в таких сказках.

– Этот опыт что-то дал в профессиональном плане?

– Я очень полюбил сказки. Это нарабатывание «дыхалки», тренировка памяти и интеллекта, потому что во время шоу я очень много думал. На первом шоу были моменты, когда спрашивал: «Лиза, что делать?» (Смеётся), едем в кораблике, говорю ей: «Что дальше?» Она мне: «Либела!» — делаю либелу. Она очень помогала во время совместного номера. Рад, что Илья Авербух пригласил в эти постановки.

– В эти выходные пройдёт чемпионат Санкт-Петербурга, ждать ли болельщикам какие-то сюрпризы?

– Будет что-то старое и давно забытое. Но не в плане программ, они не меняются.

– Какое у тебя отношение к петербургским стартам?

– Когда есть большая конкуренция, старт не считается простым. Сейчас в Питере очень много сильных мужчин, так что, думаю, чемпионат Санкт-Петербурга станет мини-чемпионатом России. Если позвать сюда Марка Кондратюка, Сашу Самарина и Гришу Фёдорова, ещё нескольких ребят, вот и будет чемпионат России.

– После чемпионата России в этом году ты говорил, что проклят. С чем были связаны эти мысли?

– Это была шутка. Просто на всех четырёх чемпионатах России не могу исполнить первый прыжок в короткой программе, я с него падаю. На ЧР-2022 и ЧР-2023 вообще были практически идентичные результаты.

– В прошлом сезоне старты складывались для тебя удачнее, чем в этом. Этот спад как-то связан с тем, что уже второй год наших спортсменов не допускают на международные старты и все варятся в одном котле? Не стало ли скучно соревноваться?

– Как может быть скучно, когда столько разнообразных турниров? У нас очень классные ребята, появляется много новых лиц, кто-то возвращается – тот же Даня Самсонов в этом сезоне, например.

– Планируешь ли подавать заявку на турнир шоу-программ в этом сезоне?

– Это одно из интереснейших соревновательных шоу, там можно показать то, что ты никогда не покажешь на других турнирах, но при этом всём ещё и будешь соревноваться. Что-нибудь придумаю, мыслей было очень много, осталось только это всё собрать и подать.