Валиева отказалась общаться с прессой на шоу Авербуха. Завтра ожидается решение по её делу

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась от общения с прессой после своего выступления на ледовом шоу Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге, которое было посвящено 80-летнию полного прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что спортсменка отказалась от общения с прессой за день до оглашения решения по её допинговому делу. В понедельник, 29 января, согласно сообщению журналистки USA Today Кристин Бреннан, должны стать известны меры наказания спортсменки за обнаружение в её допинг-пробе запрещённого вещества, а также может решиться судьба золотой медали Олимпийских игр 2022 года в командном турнире.

Напомним, запрещённое вещество — «триметазидин» — было обнаружено в допинг-пробе Камилы Валиевой, сданной во время чемпионата России в декабре 2021 года.