Скоро огласят решение по Валиевой. Как двигалось её дело в 2023-м?

Неужели дело Камилы Валиевой и правда движется к завершению? Журналистка USA Today Кристин Бреннан вечером 26 января сообщила, что итоговый вердикт Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет в понедельник, 29-го числа.

В официальном заявлении суда говорится, что решение по делу будет вынесено до 12 февраля 2024 года, однако основания доверять Бреннан есть: она очень подробно освещала расследование с самого его начала. Так что источник достаточно авторитетен.

Дело Валиевой двигалось очень медленно – одни только слушания растянулись на всю осень. Уже нет смысла напоминать, как история с триметазидином развивалась с самого начала – про это было написано много-много раз. Давайте ещё раз пройдёмся по 2023 году, вспомнив то, что было недавно. Как же шло одно из самых громких разбирательств в фигурке на финишной прямой?

Год назад, в январе 2023-го, Камила Валиева была лишена титула чемпионки России. Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, однако её результат, показанный в день взятия положительной допинг-пробы 25 декабря 2021 года, был аннулирован. В этот день проводились произвольные программы на предолимпийском чемпионате России – 2022. Золото турнира перешло к Александре Трусовой.

Апелляции в CAS на это решение подали ВАДА, ISU, а также само РУСАДА: наше антидопинговое агентство потребовало признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и наложить санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать выговор или ограничиваться им).

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Первые заседания в CAS

Первые судебные заседания по делу Камилы состоялись 26-28 сентября 2023 года. Фигуристка принимала в них участие по видеосвязи. Вот все участники процесса:

Камила Валиева;

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА);

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА);

Международный союз конькобежцев (ISU).

Состав коллегии арбитров CAS был следующим:

президент: Джеймс Дрейк (адвокат, гражданин Великобритании и Австралии);

арбитры: Джеффри Мишкин (адвокат, гражданин США), доктор Матье Мезоннев (профессор права, гражданин Франции).

Мишкина выбрали для участия в слушаниях ISU и ВАДА, а сторона Валиевой выдвинула Мезоннева.

Стороны заседали три дня, но так и не приняли никакого решения, назначив на ноябрь дополнительные слушания.

«Коллегия арбитров, рассматривавшая дело на слушаниях, проходивших в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария), заслушала стороны (РУСАДА, ISU, ВАДА и саму Валиеву), их экспертов и свидетелей. После представления сторонами доказательств коллегия распорядилась подготовить дополнительную документацию.

Слушания возобновятся 9 и 10 ноября 2023 года в Лозанне, когда будут представлены все доказательства и будут заслушаны заключительные заявления сторон. Затем коллегия рассмотрит и подготовит решение», — говорилось в заявлении пресс-службы CAS.

Вторые заседания в CAS

Вторая часть слушаний состоялась 9-10 ноября, накануне выступления Камилы на этапе Гран-при России в Казани. Сам старт прошёл не очень успешно: Валиева вылетела из тройки из-за неудачного исполнения произвольной программы.

Фигуристка повторно выступила перед арбитрами (ещё до отправления в Казань), в первый день слушания длились около шести часов.

На следующий день в пресс-службе CAS заявили, что слушания по делу Камилы Валиевой завершены, а решение будет вынесено в конце января 2024 года.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С тех пор Камила выиграла этап Гран-при в Москве и стала второй на чемпионате России, уступив одногруппнице Аделии Петросян. С чемпионата по прыжкам она снялась по состоянию здоровья, не став защищать прошлогодний титул.

Был ли чемпионат России в Челябинске последним стартом Валиевой перед возможной дисквалификацией? Надеемся, что нет, и надеемся, что мы узнаем это уже в понедельник.

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