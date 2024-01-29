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«Он ответил честно». Журналист — о том, как врач Шветский прошёл полиграф по делу Валиевой

«Он ответил честно». Журналист — о том, как врач Шветский прошёл полиграф по делу Валиевой
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В понедельник, 29 января, ожидается вынесение окончательного решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Врач сборной России, работавший с группой Этери Тутберидзе, Филипп Шветский был одним из главных подозреваемых в деле спортсменки, так как мог способствовать приёму ей допинга. Сам Шветский обвинения отрицал, и, согласно источнику журналиста Владислава Жукова, прошёл тест на полиграфе.

«Этери Георгиевна сказала, что была бы её воля, она бы всех причастных к этой истории посадили на детектор лжи. Но на текущий момент, насколько мне известно, до детектора дошёл только один человек — тот самый Филипп Шветский, на которого повесили чуть ли не всех собак за это дело и все предыдущие. Да, он проверялся по другому поводу, в рамках суда с немецким журналистом Хайо Зеппельтом, но тем не менее. На вопрос полиграфиста о причастности к инциденту с Камилой он ответил отрицательно. И детектор показал, что он ответил честно», — заявил Жуков в своём подкасте «По моей инфе».

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