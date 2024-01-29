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Массажистка, которая по словам Тутберидзе угостила Валиеву чаем, работала с Трусовой

Массажистка, которая по словам Тутберидзе угостила Валиеву чаем, работала с Трусовой
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В понедельник, 29 января, ожидается вынесение окончательного решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Журналист Владислав Жуков в своём подкасте «По моей инфе» рассказал о массажистке сборной России Чекмарёвой, которая, по словам Этери Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому, в день сдачи положительной допинг-пробы угостила фигуристку чаем.

«Её зовут Марина, в олимпийский сезон она числилась в сборной России и персонально работала с Александрой Трусовой, причем и после Олимпиады тоже. Выходит, Этери Георгиевна намекает на подставу от другой российской спортсменки, да и ещё на тот момент коллеги по тренировочной группе?

Трудно утверждать, что имелось в виду, но для ясности — доверительные источники подтвердили мне, что эта версия — фикция. Как минимум потому, что бутылки с этим самым чаем были новые, из магазина, запечатанные, в них было невозможно что-то подложить. И как вообще можно было засунуть в бутылку этот триметазидин, чтобы на выходе получить 2,1 нанограмма на миллилитр? Одну тысячную таблетки что ли раскрошить? Это физически невозможно, не говоря уже что до сдачи допинг-пробы эта тысячная могла просто не всосаться в организм", — сказал Жуков в подкасте.

«Какой-то волонтер её угостил мороженым, какая-то массажистка Чекмарёва её угостила чаем, кто-то ещё чем-то ещё», — говорила Тутберидзе в интервью Слуцкому.

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