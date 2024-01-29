Американская журналистка подтвердила время оглашения решения по делу Камилы Валиевой

Журналистки USA Today Кристин Бреннан подтвердила время объявления вердикта по делу о допинге олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы в женском катании Камилы Валиевой.

«В Спортивном арбитражном суде только что сообщили, что решение по делу Камилы Валиевой будет оглашено в 15:00 по центральноевропейскому времени (17:00 мск)», — написала Бреннан на своей странице в социальных сетях.

Напомним, слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Валиевой о нарушении антидопинговых правил прошло в два этапа осенью 2023 года. Российская фигуристка настаивает, что запрещённое вещество триметазидин, обнаруженное в её допинг-пробе от декабря 2021 года, попало в её организм непреднамеренно.