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Камила Валиева не прерывала тренировки перед оглашением решения CAS

Камила Валиева не прерывала тренировки перед оглашением решения CAS
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристов Камила Валиева не прерывала тренировочный процесс перед оглашением решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, российская спортсменка не тренировалась перед чемпионатом России по прыжкам, который прошёл в Москве 19-22 января, однако после соревнований Валиева провела занятия в группе тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, сегодня, 29 января, CAS объявит решение по делу о допинге Камилы Валиевой. Слушания по делу прошли осенью прошлого года. Валиева настаивает, что запрещённое вещество триметазидин, обнаруженное в её допинг-пробе от декабря 2021 года, попало в её организм непреднамеренно.

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